Утраченные скульптуры павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ воссоздали

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Специалисты Комплекса городского хозяйства воссоздали скульптурные композиции, которые украшали павильон № 15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков в четверг, 2 июня.

— Скульптуры матроса и солдата и скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР украшали фасад павильона до 1958 года. После декор был частично демонтирован либо скрыт фальшфасадами. В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне «Радиоэлектроника и связь» специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры. В ближайшее время они вновь займут свои места, — пояснил Бирюков.

По его словам, сначала утраченные скульптуры воссоздали в масштабе 1:10, затем, после согласования со специалистами Департамента культурного наследия столицы, макеты выполнили в натуральную величину. Примечательно, что голова скульптуры матроса неотличима от оригинала, так как ее подлинник был найден в техническом помещении под фонтаном.

Бирюков также отметил, что после реставрации в павильоне № 15 разместится музей Олимпийского комитета России.

4 июня на ВДНХ состоится фестиваль народов Республики Карелия «Мельница Сампо».