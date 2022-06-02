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Движение на участках Авиационной улицы ограничат из-за строительных работ

Александр Афонин
Город
Движение на участках Авиационной улицы ограничат из-за строительных работ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Курчатова Карта всех событий

В период с 4 июня по 29 августа будет ограничено движение на участках Авиационной улицы. Причиной стало проведение строительных работ. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 4 июня по 29 августа будет ограничено движение на некоторых участках улицы Авиационной. Это связано с проведением строительных работ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения коснутся участков Авиационной улицы в районах пересечения с улицы Академика Курчатова и Пехотной улицей.

На участке пересечения с улицей Академика Курчатова будет сохранено движение транспорта по одной полосе. На пересечении с Пехотной улицей — с сохранением существующего количества полос, передает дептранс.

Движение на участках Авиационной улицы ограничат из-за строительных работ Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что ограничат движение транспорта в Погонном проезде и на Крылатской улице с 4 июня в связи с проведением дорожных работ и кубка по триатлону «Московский Гром». На Крылатской улице нельзя будет проехать до 25 июня, а также 30 июля. Движение в Погонном проезде ограничат до 29 августа.

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