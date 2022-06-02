Технополис «Москва» и фонд реновации стали первыми операторами развития территорий столицы

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Компания «Технополис «Москва» и Московский фонд реновации жилой застройки стали первыми операторами для комплексного развития неэффективно используемых территорий в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Оператором комплексного развития территории одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» стало акционерное общество «Технополис «Москва», а Московский фонд реновации жилой застройки выступит в качестве оператора бывшей промзоны Зюзино на Одесской улице, — рассказал он.

Ефимов добавил, что общая площадь преобразования территорий составит 26 гектаров. В их развитии правительство планирует вложить около 40 миллиардов рублей.

Руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в «Южном порту» разместятся современные производства и общественно-деловая застройка. В бывшей промзоне на Одесской улице появятся новостройки по программе реновации, а также школы, детские сады и другие объекты общественного назначения, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 мая Владимир Ефимов сообщил, что на месте бывшей промзоны «Кунцево» появятся два индустриальных квартала. Работы проведут в рамках программы «Индустриальные кварталы».