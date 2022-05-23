Два индустриальных квартала появятся на месте бывшей промзоны Кунцево

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Молодогвардейская улица Карта всех событий

В столице объявили о проведении реорганизации еще двух заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы», которые будут расположены на месте бывшей промышленной зоны Кунцево. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По проекту «Индустриальные кварталы» на территории бывшей промзоны Кунцево реорганизуют два участка общей площадью более 37 гектаров. На эти цели направят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 миллиарда рублей. Благодаря преобразованию территорий и строительству новых объектов в бывшей промзоне Кунцево появится шесть тысяч рабочих мест, — отметил он.

При этом министра правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на территории двух объектов собираются возвести свыше 878 тысяч квадратных метров недвижимости. Первый участок расположен между улицами Молодогвардейской и Ивана Франко, второй построят возле МКАД — между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно о реорганизации еще трех заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы». Они будут расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино.