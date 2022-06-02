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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 2 июня

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 2 июня
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

В четверг, 2 июня, на некоторых участках московских дорог вечером ожидаются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основное затруднение движения ожидается в центре города, а также на ТТК, Садовом кольце и МКАД.

Помимо этого, из-за строительных работ ограничения в движении транспорта ожидаются на участках в районе 85-го и 90-го километра МКАД, дома 45 по Волгоградскому проспекту, дома 198 по проспекту Мира, а также на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК.

Жителям столицы порекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время, передает дептранс.

До этого сообщалось, что в период с 4 июня по 29 августа будет ограничено движение на участках Авиационной улицы из-за проведения строительных работ. Проезд ограничат на пересечениях с улицами Академика Курчатова и Пехотной.

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