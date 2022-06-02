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Ковидная амнистия для предпринимателей: за какие штрафы можно вернуть деньги и как это сделать

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Ковидная амнистия для предпринимателей: за какие штрафы можно вернуть деньги и как это сделать
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

С 1 июня бизнес в Москве может возместить средства, уплаченные в качестве штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу. Однако для этого нужно соблюсти ряд условий. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Единой справочной службе города Москвы.

Специалисты отметили, что компенсировать штрафы за нарушения мер против коронавируса могут как физические, так и юридические лица и ИП. Для этого нужно обратиться в любой из центров госуслуг «Мои документы». Районные центры работают с 8:00 до 20:00 ежедневно, а Дворец госуслуг на ВДНХ и флагманские офисы открыты с 10:00 до 22:00.

При обращении придется предоставить ряд документов, уточнили в справочной службе.

— Понадобится заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, постановление органов исполнительной власти Москвы либо решение суда о назначении административного штрафа (копия), а также документ, подтверждающий уплату административного штрафа. ИНН, СНИЛС — для граждан; ИНН, КПП — для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Проект соглашения предоставления гранта, подписанный заявителем в двух экземплярах, — для юрлиц и ИП, — рассказали специалисты.

Предпринимателям возвратят, в частности, штрафы, связанные с игнорированием масочно-перчаточного режима, недостаточным уровнем вакцинации работников, несоблюдением социальной дистанции в помещении или правила о 30 процентах удаленно работающих сотрудников.

Однако в некоторых случаях деньги не вернут: в частности, если штраф выписывался за нарушение самоизоляции или если право на его возврат уже возникло ранее.

— Компенсация не назначается и не выплачивается гражданам, привлеченным к административной ответственности в связи с несоблюдением ими режима самоизоляции на дому в связи с заболеванием новой инфекцией. Лицам, которым ранее были осуществлены возвраты излишне уплаченных сумм административных штрафов или имеющим право на такой возврат, компенсация также не назначается, — рассказали в справочной службе.

Есть и ряд ограничений, связанных со структурой бизнеса, при которых штрафы также не вернут, подчеркнули в справочной службе. Компенсацию не предоставят иностранным юрлицам или российским юрлицам, в уставном капитале которых более половины принадлежит иностранным юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах.

Откажут в возврате средств и тем предпринимателям, в уставном капитале которых есть юридические лица, зарегистрированные в недружественных России государствах, уточнили специалисты.

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