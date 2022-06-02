Более 100 домов по реновации строят и проектируют в Москве на месте сносимых пятиэтажек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По программе реновации на месте снесенного жилья во всех округах столицы специалисты сегодня проектируют и возводят 130 домов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что лидером по количеству строящегося и проектируемого жилья на месте сносимых домов стал Восточный административный округ. Следом за ним идет юго-восток столицы, на третьем месте — Западный округ.

Левкин добавил, что на данный момент в столице введено в эксплуатацию 190 домов. Их общая площадь составила 2,5 миллиона квадратных метров.

Жители переселяются по волновому принципу. Сначала строится стартовый дом на свободной площадке. По окончании работ в него заселяются москвичи. Старые постройки сносят и на их месте возводят новостройки для переселения следующей волны жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев 31 мая сообщил, что жильцы более чем 500 старых домов получат новые квартиры в жилых объектах, построенных по программе реновации. Он отметил, что из 514 расселяемых объектов 95 уже демонтированы по технологии умного сноса.