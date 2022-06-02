Москвичам рассказали, как проходит реставрация павильона «Зерно» на ВДНХ

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

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Реставрация павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ проходит полным ходом. После обновления строение станет одной из главных площадок Политехнического музея. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 2 июня.

— Одно из самых высоких зданий на главной выставке страны закрыто строительными лесами. Специалисты возвращают исторический облик фасадам и интерьерам, восстанавливают поврежденный декор и воссоздают утраченные элементы, — сказал он.

Павильон является третьим по высоте строением на ВДНХ. Его отличительной чертой служит позолоченный шпиль с пятиконечной звездой, где раньше было стекло рубинового цвета. В ходе реставрации специалисты обновят внешний вид шпиля и установят подсветку.

Также планируется восстановление декора павильона. Рабочие расчистят архитектурные элементы от наслоения краски и восстановят утраченные детали. Помимо этого, будет произведен ремонт металлических ограждений кровли и ярусов башни павильона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали скульптурные композиции, которые украшали павильон № 15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ. После реставрации в павильоне № 15 разместится музей Олимпийского комитета России.