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Юных предпринимателей столицы пригласили на форум «Бизнес-уик-энд»

Антон Махов
Город
Юных предпринимателей столицы пригласили на форум «Бизнес-уик-энд»
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

Молодых предпринимателей Москвы приглашают на форум «Бизнес-уик-энд». Об этом в четверг, 2 июня, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— Проект «Бизнес-уик-энд» реализуется с 2018 года и претерпел немало модификаций, чтобы вовлечь в предпринимательскую деятельность самые разные категории москвичей. Через него прошли почти 170 тысяч человек, а на длительных программах обучились более 43 тысяч участников, — рассказал Фурсин.

Сам форум проведут 7 и 8 июня на площадке «Цифровое деловое пространство» по адресу Покровка, дом 47.

Одним из главных мероприятий первого дня форума будет конференция «Бизнес-возможности». В ее рамках спикеры расскажут про тренды и новые подходы в продажах, планировании бюджета и создании финансового плана. Помимо этого, участникам расскажут о создании сильного продающего бренда, о схемах поиска инвестора и о многом другом.

В рамках основной программы бизнес-форума проведут дискуссию с участием представителей власти, предпринимателей и начинающих бизнесменов.

Среди спикеров — Алексей Фурсин, член генерального совета «Деловой России» и Совета предпринимателей Москвы Алексей Кучмин, основатель консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова, молодые предприниматели, Олег Тарасов, основатель EdTech-стартапа «ЕГЭПРОРЫВ.РФ», выпускник «Бизнес-уик-энда» и член клуба Business Update, а также Камила Конакбиева, основатель швейного производства Poshiv KK и дизайнер бренда KK77.

Также участников ждут мастер-классы, квесты и другие активности, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что центры занятости «Моя карьера» в июне проведут серию образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры.

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