Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Кардиолог пояснил, как измерить давление без тонометра

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог пояснил, как измерить давление без тонометра
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Определение по пульсу — самый простой и доступный метод самостоятельного измерения давления, если под рукой нет тонометра, сообщил врач-кардиолог Рустем Османов.

— Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту, — отметил он в комментарии РИАМО.

Врач отметил, что учащенный и неритмичный пульс также указывает на высокое давление. При пониженном артериальном давлении у человека могут возникнуть слабость, сонливость, снижение работоспособности, тошнота.

Он также добавил, что определить артериальное давление можно с помощью специального приложения на телефоне. Врач отметил, что приложение может искажать данные, так как многое зависит от внешних условий.

Кардиолог отметил, что люди могут не чувствовать повышенного давления, но оно оказывает негативное влияние на работу сердца, почек и головного мозга. По словам специалиста, даже полностью здоровым людям стоит периодически отслеживать показатели давления.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «Вечерней Москве», можно ли уберечься от внезапной сердечной смерти.

Здоровье Врачи Кардиологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте