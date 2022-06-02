Кардиолог пояснил, как измерить давление без тонометра

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Определение по пульсу — самый простой и доступный метод самостоятельного измерения давления, если под рукой нет тонометра, сообщил врач-кардиолог Рустем Османов.

— Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту, — отметил он в комментарии РИАМО.

Врач отметил, что учащенный и неритмичный пульс также указывает на высокое давление. При пониженном артериальном давлении у человека могут возникнуть слабость, сонливость, снижение работоспособности, тошнота.

Он также добавил, что определить артериальное давление можно с помощью специального приложения на телефоне. Врач отметил, что приложение может искажать данные, так как многое зависит от внешних условий.

Кардиолог отметил, что люди могут не чувствовать повышенного давления, но оно оказывает негативное влияние на работу сердца, почек и головного мозга. По словам специалиста, даже полностью здоровым людям стоит периодически отслеживать показатели давления.

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