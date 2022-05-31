Кардиолог Маршинцева объяснила, можно ли спастись от внезапной сердечной смерти

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «Вечерней Москве», можно ли уберечься от внезапной сердечной смерти.

— Внезапная сердечная смерть характеризуется остановкой сердечной деятельности без каких-либо причин. Она не связана с определенной патологией сердца или экстракардиальной патологией. В большинстве случаев на вскрытиях не могут определить, почему так произошло. Также никаких предвестников у этого диагноза не существует. Человек умирает, а никто не может сказать от чего, — рассказала врач.

Маршинцева также подчеркнула, что предвестников у данного диагноза нет, а после смерти человека специалисты не могут точно назвать причину.

По ее словам, спасти человека при внезапной сердечной смерти практически невозможно. Крайне редко своевременная реанимация дает положительный результат.

— Важно учитывать, сколько прошло времени с начала приступа. Если он упал в людном месте и скорая приедет очень быстро, то проводят реанимационные мероприятия. Однако, как правило, у пациента практически нет шансов, — пояснила Маршинцева.

Она также рассказала, почему танцоры балета особенно рискуют получить сердечные болезни.

30 мая стало известно, что балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета погибла от внезапной сердечной смерти. У девушки до трагедии не было никаких проблем со здоровьем.