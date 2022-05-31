От чего умерла балерина Алеся Лазарева

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Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась от «внезапной сердечной смерти». У девушки до трагедии не наблюдалось никаких проблем со здоровьем. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила ее мать. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «Вечерней Москве», как проявляется данная болезнь и можно ли ее предотвратить.

По ее словам, у «внезапной сердечной смерти» нет предвестников и видимых причин.

— Внезапная сердечная смерть характеризуется остановкой сердечной деятельности без каких-либо причин. Она не связана с определенной патологией сердца или экстракардиальной патологией. В большинстве случаев на вскрытиях не могут определить, почему так произошло. Также никаких предвестников у этого диагноза не существует. Человек умирает, а никто не может сказать, от чего, — рассказала специалист.

Маршинцева заявила, что «внезапную сердечную смерть» в основном диагностируют у молодых людей. Она может передаваться по наследственности от близких родственников.

— Чаще всего это происходит в молодом возрасте. Те люди, у кого есть наследственные сердечные заболевания или у их близких родственников была «внезапная сердечная смерть», должны понимать, что они подвержены риску. Однако на 100 процентов никто не может сказать, с чем это связано. Согласно медицинской статистике и исследованиям, нет определенных факторов которые точно сигнализируют о возможном появлении данного диагноза. Абсолютно здоровый человек, который вел правильный образ жизни, занимался спортом, может умереть. Например, помню, был случай, когда футболист умер от «внезапной сердечной смерти» во время игры прямо на поле. Причин так и не нашли, — рассказала специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что спасти человека при «внезапной сердечной смерти» практически невозможно. Крайне редко своевременная реанимация дает положительный результат.

— Человека можно спасти при внезапной сердечной смерти, но в минимальном количестве случаев. Важно учитывать, сколько прошло времени с начала приступа. Если он упал в людном месте и скорая приедет очень быстро, то проводят реанимационные мероприятия. Однако, как правило, у пациента практически нет шансов, — заверила эксперт.

По ее словам, танцоры балета особенно рискуют получить сердечные болезни в связи с их образом жизни. Врач рекомендует регулярно проходить обследования и сдавать анализы.

— Танцоры балета могут быть в группе риска из-за их образа жизни. Огромные физические нагрузки, постоянные диеты, авитаминоз и недосып негативно сказываются на состоянии их организма, в том числе сердца. Например, при низком калии может произойти остановка сердечной деятельности. Я рекомендую делать электрокардиограмму и следить за электролитными изменениями, такими как калий, натрий и хлор, — подытожила специалист.