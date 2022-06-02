Без аномалий и сильных дождей: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в первые выходные лета

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Переменчивая и теплая погода ожидается в столичном регионе в первые выходные лета. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в субботу, 4 июня, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. В городе не ожидается дождей и будет максимально комфортная погода:

— Итак, в первый летний выходной ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы столбики термометров в Москве покажут 10–12 градусов выше нуля, в области — 11–13 градусов.

В дневное время, уточнил Леус, столбики термометров в городе достигнут 21–23 градусов с отметкой «плюс», а в Подмосковье эти показатели сохранятся в пределах плюс 19–24 градусов.

Метеоролог уточнил, что 3 июня атмосферное давление будет немного выше нормы и составит около 749 миллиметров ртутного столба, ветер ожидается западный, слабый.

По словам собеседника «ВМ», в воскресенье погода будет менее комфортной, у южных границ столичного региона пройдет циклон, что увеличит количество дождевых облаков.

— Вследствие чего пройдут дожди в южных районах города. Ночные показатели при этом не опустятся ниже 10–13 градусов в Москве и области, — говорит Леус. — А вот дневные — понизятся, если сравнивать с субботними значениями: около 19–21 градуса выше нуля. Также ожидается небольшой ветер. Атмосферное давление не изменится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Эксперт подчеркнул, что аномальных холодов и сильных дождей, которые наблюдались в прошлые недели, ожидать в первые выходные лета не стоит.