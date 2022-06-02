Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Без аномалий и сильных дождей: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в первые выходные лета

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Без аномалий и сильных дождей: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в первые выходные лета
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Переменчивая и теплая погода ожидается в столичном регионе в первые выходные лета. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в субботу, 4 июня, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. В городе не ожидается дождей и будет максимально комфортная погода:

— Итак, в первый летний выходной ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы столбики термометров в Москве покажут 10–12 градусов выше нуля, в области — 11–13 градусов.

В дневное время, уточнил Леус, столбики термометров в городе достигнут 21–23 градусов с отметкой «плюс», а в Подмосковье эти показатели сохранятся в пределах плюс 19–24 градусов.

Метеоролог уточнил, что 3 июня атмосферное давление будет немного выше нормы и составит около 749 миллиметров ртутного столба, ветер ожидается западный, слабый.

По словам собеседника «ВМ», в воскресенье погода будет менее комфортной, у южных границ столичного региона пройдет циклон, что увеличит количество дождевых облаков.

— Вследствие чего пройдут дожди в южных районах города. Ночные показатели при этом не опустятся ниже 10–13 градусов в Москве и области, — говорит Леус. — А вот дневные — понизятся, если сравнивать с субботними значениями: около 19–21 градуса выше нуля. Также ожидается небольшой ветер. Атмосферное давление не изменится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Эксперт подчеркнул, что аномальных холодов и сильных дождей, которые наблюдались в прошлые недели, ожидать в первые выходные лета не стоит.

Лето синоптики Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте