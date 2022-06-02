Собянин утвердил проект нового пешеходного моста в Нагатинском Затоне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходного моста в Нагатинском Затоне. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Правительство города утвердило проект строительства пешеходного моста через старое русло Москвы-реки на юге столицы в районе Нагатинский Затон, — говорится в сообщении.

Длина моста составит 250 метров. Ширина достигнет 12,75 метра. По плану строительства специалисты оборудуют велодорожку шириной три метра и боковые зоны отдыха для прогулок.

Отмечается, что новый пешеходный мост позволит жителям прилегающих улиц сократить время пути до станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходной набережной Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Проект предусматривает укрепление берега реки при помощи сетчатых конструкций. Помимо этого, специалисты оборудуют общественное пространство, предусмотренное для отдыха и прогулок.