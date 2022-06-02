Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение Елизавете Боярской

Анастасия Колоскова
Общество
Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение Елизавете Боярской
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский актер Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей коллеге и дочери прославленного артиста Михаила Боярского Елизавете.

— Я не скажу, что это был такой сиюминутный импульс. Нет. Это было взвешенное решение все равно. Взвешенное. Со всеми за и против. Со всеми страхами. И все остальное перевесило, слава Богу, — признался он в интервью для телепрограммы Федора Бондарчука, отметив, что очень волновался из-за этого.

Боярская и Матвеев женаты более десяти лет. За годы брака у пары родились двое сыновей — Григорий и Андрей. Известно, что в их семье царит взаимопонимание. Супруга звезды сериала «Триггер» отмечала, что всегда поддерживает мужа в профессиональном плане.

По словам Елизаветы, Максим не обязан узнавать ее мнение, если планирует поучаствовать в том или ином проекте. Боярская подчеркивала, что ее муж всегда принимает правильные решения и она гордится его работами.

— Я только смотрю, восхищаюсь и радуюсь тому, какой он смелый, яркий и разный, — цитирует актрису Пятый канал.

Недавно Максим Матвеев рассказал о том, как сыновья относятся к его работе в кино.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская Максим Матвеев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте