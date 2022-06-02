Врач дала советы, как защититься от оспы обезьян

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В мире пока нет самостоятельной вакцины от оспы обезьян, но считается, что вакцинация от натуральной оспы может снизить риск тяжелого течения болезни. Защититься от заражения также можно при помощи стандартных средств профилактики. Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Ковалева.

По словам специалиста, оспа обезьян — чаще всего самокупирующееся заболевание, не требующее лечения. В тяжелых случаях может быть показан противооспенный иммуноглобулин.

Врач отметила, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения рассматривает разработку рекомендаций об использовании вакцин для профилактики обезьяньей оспы.

Что касается методов профилактики, Ковалева посоветовала носить маски в многолюдных местах, закрытых помещениях, защищать кожные покровы и регулярно мыть руки, передает РИАМО.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание. Его симптомы: лихорадка, интоксикация, появление сыпи. В мае 2022 года вспышки этого заболевания произошли в ряде стран мира. Больше всего случаев было выявлено в Великобритании, Испании и Португалии, передает Царьград.

В России не выявили ни одного случая заражения оспой обезьян. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.