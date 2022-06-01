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В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев оспы обезьян в России

Полина Долганова
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев оспы обезьян в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России не выявили ни одного случая заражения оспой обезьян. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в стране принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать вероятность завоза болезни, передает РИА Новости.

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты.

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Позже стало известно, что первая в мире смерть человека от оспы обезьян была зафиксирована в Нигерии, где по состоянию на 30 мая заболел 21 человек.

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