Первая в мире смерть человека от обезьяньей оспы зафиксирована в Нигерии

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Первая в мире смерть человека от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии, где на сегодняшний день заболел всего 21 человек. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

— Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране началась работа мультисекторального центра управления по борьбе с оспой обезьян (MPX-EOC), передает РИА Новости.

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты.

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.