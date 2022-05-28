Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Вирусный мутант двух инфекций»: возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Вирусный мутант двух инфекций»: возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса
Фото: pixabay.com

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, идея о том, что оспа обезьян может каким-то образом соединиться к коронавирусной инфекцией — не такая уж безумная. Но с биологической точки зрения это вряд ли может случиться, так как сами вирусы очень разные.

Кроме того, оспа приматов — это очень трудно передающийся среди людей недуг. Для того чтобы больной заразил здорового, у последнего должен быть тесный контакт — через слизистые, лопнувшие пузырьки, семенную жидкость или длительный поцелуй.

Мясников исключил образование новой мутации коронавируса и оспы обезьян:

— Это невозможно, поскольку эти два варианта инфекции имеют разное происхождение и условия для распространения. Оспа, например, плохо передается воздушно-капельным путем, в отличие от коронавируса. Да и при соприкосновении этих двух инфекций вряд ли что-то получится.

В свою очередь главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил заявление предыдущего спикера. Он заметил, что вирусы абсолютно разные и нет способов их скрещивания:

— COVID-19 — это РНК-содержащий вирус, а оспа обезьян — это ДНК-содержащий вирус, и они между собой никак не склеиваются, даже при большом желании и в лабораторных условиях. Следовательно, вероятность появления нового вирусного мутанта из двух этих «скрещенных инфекций» сведена к нулю.

При этом эксперт отметил, что в связи с активным распространением оспы обезьян в мире есть вероятность, что недуг дойдет и до России. При этом спикер убежден, что вряд ли вирус достигнет эпидемиологических масштабов. Альтштейн уточнил, что вирус плохо передается между людьми, поэтому и пандемии ожидать в РФ не стоит.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они небольшие. По словам главы ведомства, на сегодняшний день нет никакой необходимости прививать от новой оспы всех граждан России. Однако следует приложить усилия для самостоятельной защиты и соблюдать соответствующие предписания.

Здоровье Коронавирус Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте