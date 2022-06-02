Стали известны названия блюд в обновленной сети McDonald's

Фото: Вечерняя Москва

В бывших ресторанах McDonald's, которые в скором времени откроются в России под новым брендом, появятся новые названия блюд. Какие изменения планируются в меню, узнал Life.ru.

Так, «Филе-о-Фиш» будет называться «Фиш Бургер», «Чикен Макнаггетс» станет просто «Наггетсом», а «Роял» превратится в «Гранд». Кроме того, из названий сэндвичей и соусов исчезнет приставка «мак». Также организаторы планируют изменить дизайн упаковки: она станет более минималистичной.

Новое руководство сети сообщило сотрудникам производственного отдела, что все точки в стране заработают до 31 июля. Также известно, что из меню уберут мороженое «Макфлурри» и «Биг Мак».

31 мая McDonald's подал заявки в Роспатент, чтобы зарегистрировать три новых бренда. В списке новых брендов фигурируют такие названия, как «Это он», «Точно он» и «Компас», передает Nation News.

Ранее стали известны подробности о новой форме сотрудников бывших ресторанов McDonald's.