Стали известны подробности о новой форме сотрудников и меню бывших McDonald's

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Бронная улица, 29 Карта всех событий

Сотрудникам бывшего McDonald's на станции метро Москвы «Пушкинская» уже выдали новую форму, сообщил сотрудник ресторана в субботу, 28 мая.

По его словам, форма полностью черная, все буквы «М» убрали. Меню заведения останется примерно то же самое.

— Руководство нам сказало, что вывеска будет совершенно не связанной со старой сетью ресторанов. Это будет «Французский бургер», — передает слова сотрудника «Известия».

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В свою очередь генеральный директор компании Олег Пароев сообщил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's на территории России.

Известно, что McDonald's под новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».