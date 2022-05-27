Какие позиции могут исчезнуть из меню McDonald's

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McDonald's под новым брендом планирует возобновить работу в России 12 июня. Несмотря на то что название будет другим, ассортимент останется прежним на 95 процентов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кандидат технических наук, доцент МГУПП Дмитрий Быстров рассказал «Вечерней Москве», какие привычные блюда точно останутся в меню и произойдут ли в сети ресторанов внутренние изменения.

По его словам, оставить ассортимент в McDonald's без кардинальных изменений — лучшее решение.

— На меню влияют многие факторы — от ингредиентов до поставщиков продукции. В ресторанах хорошо налажены каналы поставки. Огромное количество предприятий по изготовлению полуфабрикатов делает их только для McDonald's по определенной рецептуре. Я считаю, что менять ассортимент в масштабе такой крупной сети было бы проблематично. Например, добавить, исключить или поменять один продукт можно, а трансформировать многие позиции — это создавать все заново, — сказал эксперт.

Быстров уверен, что McDonald's под новым брендом сделает все возможное, чтобы сохранить взаимодействие с привычными российскими поставщиками. Многие российские компании годами налаживали свой бизнес именно для популярной сети быстрого питания.

— Обновленная сеть, безусловно, оставит всех российских поставщиков, с которыми McDonald's работал ранее. 95 процентов из них развивались именно под стандарты McDonald's. Например, компании расширяли бизнес, закупали оборудование, обучали персонал и увеличивали штат. Я не вижу смысла изобретать что-то новое, если есть хорошо отлаженное старое, — заявил специалист.

Собеседник «ВМ» рассказал, что зарубежные поставщики отказываются от работы с обновленной сетью, потому что боятся санкций. В связи с этим некоторые позиции придется исключить из меню.

— Никто добровольно не хотел терять зарубежных поставщиков. К сожалению, они отказываются от работы с нами из-за санкций. Я уверен: если кто-то из них поймет, что за поставки в Россию им ничего не грозит, они возобновят сотрудничество. Это может отразиться на позициях, связанных с десертами, так как здесь задействованы в большом количестве ингредиенты зарубежного производства. Некоторые сладкие блюда изготавливали в Европе, а потом привозили в Россию в замороженном виде. Возможно, мы лишимся пирожка с вишней и чизкейка. Однако привычные гамбургеры, роллы и картофель фри точно останутся, — заверил эксперт.

Быстров рассказал, что всем известные строгие стандарты качества в обновленной сети McDonald's обязательно останутся на высоком уровне.

— В McDonald's одна из самых строжайших систем контроля качества в мире. У сети всегда был принцип: если вы приедете в страны третьего мира и захотите перекусить, то можете смело идти в McDonald's — там вы точно не отравитесь. Российские рестораны всегда строго придерживались этого принципа. Я уверен, что такие же высокие стандарты останутся в обновленной сети, — подытожил эксперт.