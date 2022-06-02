«Чувствую себя умиротворенным»: Депп сделал заявление после победы в суде

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Американский актер Джонни Депп после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд заявил, что данное судебное разбирательство изменило его жизнь. Такой текст он опубликовал в четверг, 2 июня, в одной из своих соцсетей.

— Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей, моих близких и тех, кто на протяжение многих лет поддерживал меня и верил, навсегда изменилась. Через средства массовой информации против меня были выдвинуты ложные, очень серьезные и уголовные обвинения, которые породили шквал бесконечного ненавистнического контента, — отметил он.

По его словам, шесть лет спустя присяжные «вернули ему жизнь». Именитый актер добавил, что главной целью возбуждения дела было раскрытие правды, независимо от итогового приговора.

— Высказать правду — это то, что я был обязан сделать перед своими детьми и теми, кто оставался непоколебимым в своей поддержке в отношении меня. Я чувствую себя умиротворенным, добившись этого, — заявил Депп.

На данном этапе пост с заявлением собрал почти 14 миллионов лайков. В комментариях актера поддержали знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл, Райан Адамс и другие, сообщает РИА Новости.

Напомним, что американский актер выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. В частности, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.