Диетолог Гинзбург рассказал о пользе базилика в борьбе со стрессом

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Употребление базилика помогает справиться со стрессом. Об этом сообщил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1».

Польза этого растения объясняется тем, что в нем содержатся витамины B1, B2, B3 и B6, улучшающие работу головного мозга и позволяющие побороть тревожное состояние, отметил эксперт.

По словам коллеги Гинзбурга Сергея Агапкина, препараты, в состав которых входит базилик, также эффективны в снижении стресса, как и лекарства из группы транквилизаторов.

— Было несколько исследований, когда сушеный базилик в капсулах давали людям со стрессовым расстройством в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов, то есть в районе одного грамма, и он оказывал выраженное противотревожное действие, — уточнил специалист во время программы «О самом главном».

Ранее Гинзбург сообщал, что крабовые палочки ускоряют старение организма. По его словам, глубоко переработанные продукты нельзя есть каждый день. Но если не злоупотреблять крабовыми палочками, то нежелательных последствий можно избежать.