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Андрей Бочкарев: В Москве строится более 120 объектов детской инфраструктуры

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: В Москве строится более 120 объектов детской инфраструктуры
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице на разных стадиях строительства находятся 119 объектов образования и восемь детских поликлиник. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Москве появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов, строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений, — сказал он.

Заммэра добавил, что в этом году строительство социальных объектов для детей ведется более интенсивно, чем в прошлом году.

С января по май 2021 года в столице ввели в эксплуатацию семь образовательных учреждений. За аналогичный период 2022 года этот показатель вырос до 14 объектов.

Бочкарев отметил, что большая часть учреждений возводится в Новомосковском и Троицком административных округах. На данный момент в них строятся 22 школы и 17 дошкольных организаций.

Помимо этого, в ТиНАО возводятся и лечебные учреждения. В марте этого года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детско-взрослой поликлиники с женской консультацией.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, с начала года комитетом выдано 15 разрешений на строительство новых детских садов и школ.

30 мая Андрей Бочкарев сообщил об увеличении количества выданных разрешений на строительство в ТиНАО. По его словам, с начала 2022 года их количество увеличилось на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Строительство Андрей Бочкарев Инфраструктура
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