«Ты, скотина, на Аллее Ангелов стоял?»: Кеосаян высказался о Галкине после Симоньян

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Режиссер Тигран Кеосаян вслед за супругой Маргаритой Симоньян высказал свое мнение о личной жизни юмориста Максима Галкина, который после начала спецоперации на Украине переехал в Израиль.

Кеосаян поддерживает свою жену и считает, что личная жизнь звезд не может оставаться тайной, поэтому публичные люди не должны строить свою карьеру на лжи.

— Он обманывает всю страну, что он гетеросексуальный мужчина, который без памяти любит женщин. Это не частный выбор. Он сделал карьеру, рассказывая консервативному обществу, где это воспринялось бы не очень приветственно, про любовь с Аллой Борисовной Пугачевой. Верю! Тем более что после Фили у нее это — рецидив. Но ты же обманул всю страну, поклонников! А если бы он сказал: «Ребята, я мужиков люблю! А теперь — шутка!». Как только ты стал публичным человеком, у тебя нет частной жизни, — высказался Кеосаян в интервью для Youtube-канала «Эмпатия Манучи».

Режиссер призывает Галкина почитать литературу, прежде чем записывать видеообращения из Израиля, и не учить его, как правильно нужно жить.

— А он правда интересовался всем тем, что происходит в мире, в Донбассе? Ты, скотина, на Аллее Ангелов стоял? Ты, скотина, по улицам этим разбомбленным ездил? Перед тем как оскорблять страну, задайте себе вопрос: вы все знаете? Тогда не отказывайте нам в праве поступать с вами так же, — высказался Кеосаян.

Режиссер предлагает юмористу разобраться со своей совестью, прежде чем взывать к совести окружающих, и начать говорить о себе правду.

За звездную семью заступился певец Филипп Киркоров, который обратился к Симоньян, посоветовав ей вести себя «как журналист, а не как похабная бабка на базаре».