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Капитальный ремонт Чурской эстакады закончат осенью

Антон Махов
Город
Капитальный ремонт Чурской эстакады закончат осенью
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Большая Тульская улица Карта всех событий

Капитальный ремонт Чурской эстакады, которая расположена на участке Третьего транспортного кольца от улицы Вавилова до Большой Тульской улицы в Донском районе, закончат осенью 2022 года. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

В ведомстве рассказали, что ремонт был необходим из-за нарушения гидроизоляции дорожного полотна и повреждений на откосах насыпи сооружения.

Работы проводят в четыре этапа. Одну полосу движения в каждом направлении поочередно перекрывают, в зоне работ устанавливают ограждения с сигнальными световыми приборами и предупреждающими знаками.

Также сообщили, что в ходе ремонта будут очищены деформированные швы, пролетные строения и стойки опор. Будут заменены гидроизоляция и асфальт на эстакаде. Помимо этого, ограждения и откосы насыпи будут обновлены, рассказали в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства в рамках текущего ремонта дорог обновили более трех миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Москва Капитальный ремонт Дороги
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