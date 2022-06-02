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«Нарыв лопнул»: Тигран Кеосаян высказался о спецоперации на Украине

Анна Михалюк
Общество
«Нарыв лопнул»: Тигран Кеосаян высказался о спецоперации на Украине
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Режиссер Тигран Кеосаян высказал свое мнение о спецоперации на Украине.

Он считает, что решить вопрос по-другому не представлялось возможным, притом что в декабре Россия высказывала свою позицию, но ее проигнорировала украинская сторона.

— Настало успокоение, потому что стагнация и время полутонов закончились. Произошло то, что должно было произойти. Нарыв лопнул, к сожалению, в таком виде. Ты можешь только по-человечески взять бутылку водки и с этими ребятами поговорить, но, боюсь, не поможет, потому что идет эпоха турбулентности. Придет осознание через трибуналы, через процессы. И когда говорят: «У нас в Киеве нет нацистов!» — я говорю, что они не уничтожили этот нацизм, следовательно, они нацисты. Чтобы вырезать гнойник, ты должен сделать разрез, должен все очистить, вырезать, а это больно и страшно, — высказался Кеосаян в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Режиссер считает, что «делать вид, что мы — кисейные барышни», было бессмысленно. Так как, по словам Кеосаяна,«они бы в Воронеже встали».

Также режиссер высказался о юмористе Максиме Галкине, который с начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. Режиссер считает, что публичные люди не имеют права обманывать своего зрителя и должны рассказывать правду о своей личной жизни.

Украина Спецоперации Тигран Кеосаян
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