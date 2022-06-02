Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы на юго-западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы в Южном Бутове. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, тело 50-летней женщины с признаками удушения вечером 31 мая обнаружили в квартире жилого дома на Южнобутовской улице.

Страшную находку сделала сестра потерпевшей, которая приехала в квартиру из-за того, что в течение нескольких дней не могла связаться с родственницей.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали во Владимирской области. Им оказался 47-летний сожитель погибшей.

— В настоящее время следователи Зюзинского межрайонного следственного отдела приступили к его допросу, — уточнила Иванова.

Накануне в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере столицы было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Труп был завернут в ковер, а на шее виднелась резаная рана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 20-летнего молодого человека.