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Депутат МГД Козлов: Портал «Наш город» расширяет форматы участия москвичей в решении проблем столицы

Антон Махов
Город
Депутат МГД Козлов: Портал «Наш город» расширяет форматы участия москвичей в решении проблем столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Портал «Наш город» позволяет расширить форматы участия жителей столицы в решении городских проблем. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Сегодня портал уже достиг отметки в 6 миллионов обращений, число пользователей портала достигло 1,8 миллиона человек. Это показывает, что москвичи активны, инициативны и заинтересованы в участии в решении городских проблем, они знают, что их мнение важно и обращение на портал является реальным механизмом для того, чтобы устранить проблемы и недочеты, – сказал Козлов.

Также он отметил, что большинство обращений касается дворовой инфраструктуры, на втором месте — проблемы с дорожным покрытием, на третьем — освещение в многоквартирных зданиях.

Депутат заявил, что это говорит об озабоченности активных жителей как комфортом, так и безопасностью.

— Никто не будет ждать, пока покосившаяся скамейка окончательно развалится, а перегоревшая лампочка в подъезде поменяется сама собой. Пользователи портала оформляют обращения, не откладывая решение вопросов в долгий ящик, контролируют выполнение жалобы, — подчеркнул Козлов.

Ранее депутат заявил, что в предстоящих выборах в муниципальных образованиях Москвы могут заявиться от 12 до 15 тысяч кандидатов.

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