Автоэксперт оценил бюджетный китайский аналог Rolls-Royce

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Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, может ли китайский автомобиль Hongqi H5 стать недорогим аналогом машины люкс-класса. Модель предложат в трех вариантах. В базовом предусмотрен турбомотор 1,5 мощностью 156 сил в связке со 7‑ступенчатым преселективным «роботом».

По словам эксперта, китайские производители машин постоянно пробуют что-то новое и не боятся совершать ошибок.

— Очевидно, что китайцы идут в правильном направлении. Они методом проб и ошибок, покупки лицензии и сотрудничества с различными предприятиями пытаются делать что-то новое, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Кадаков пояснил, что современные машины примерно одинаковы по уровню оснащения, поэтому выделить ту или иную модель можно в случае, если у нее появляются особые фишки. При этом, сложно сказать, что новый Hongqi станет аналогом Rolls-Royce, так как для машины такого класса важна аура, популярность бренда.

Автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал о том, что некоторые автомобили даже спустя 30 лет могут быть технически исправны, при этом современные автомобили через пять–семь лет использования могут иметь множество проблем.