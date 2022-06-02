Подросток умер в подъезде, надышавшись газом из баллончика

Фото: СК РФ

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 16-летнего подростка в городском округе Орехово-Зуево. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 1 июня на лестничной площадке многоквартирного дома в Орехово-Зуеве. Там группа подростков вдыхала пары газа из баллона. Один из ребят неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его приятели вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка.

По данному факту Следственный отдел по городу Орехово-Зуеву организовал доследственную проверку.

Накануне в Подольске семья из четырех человек отравилась газом в собственной квартире. Двое из них погибли, еще двое госпитализированы.