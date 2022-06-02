«Хитрый план Вашингтона»: будет ли Россия снижать цены на нефть для Европы и США

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Вопрос о снижении стоимости российской экспортируемой нефти для Европы и США возможен только в обмен на снятие экономических санкций, которые были ранее введены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новость о том, что Вашингтон вместе с союзниками обсуждает возможность закупок нефти из РФ по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.

Журавлев заметил, что США и их партнеры предприняли очень хитрую стратегию, которая «лишила слабые страны» доступа к российским энергоресурсам.

— Речь идет о том, что Вашингтон и Брюссель вынудили некоторые страны Европы отказаться от закупок энергоресурсов из РФ, чтобы самим продавать партнерам эти же ресурсы, но уже по рыночной стоимости, — говорит он. — То есть США пытаются выиграть для себя дисконт, а перепродавать намерены своим же союзникам по рыночному ценнику.

Эксперт отметил, что по такому пути давно пошла Германия, правда, в газовом вопросе:

— Даже сами партнеры США по ЕС понимают, какую ловушку им уготовили их покровители. Болгария и Польша, отказавшиеся от российского газа, теперь покупают его же только через Берлин. К тому же по двойным тарифам, что обогащает немцев.

Теперь такую же схему, уточнил Журавлев, Вашингтон пытается провернуть с нефтяной историей. Стратегия следующая: запретить ряду стран покупать российскую нефть, получить возможность покупать ее самим по низкой цене и стать главным транзитером ресурса, чтобы навариться на его продаже.

Журавлев заметил, что на снижение стоимости российской нефти для стран Запада стоит идти, если они снимут ряд санкционных ограничений для экономики РФ:

— Если наша нефть Штатам нужна, то какого черта введены санкции? Пусть отменяют, и мы, возможно, понизим стоимость экспортируемой нефти.

В то же время принимать какие-либо решения в этой сфере нужно очень аккуратно, заметил спикер, поскольку, если РФ откажется от такой сделки, есть шанс и вовсе не продать свои нефтепродукты. Чем с радостью воспользуются арабские нефтяные страны, которые тут же предложат свои услуги Вашингтону.

— Москве стоит принимать решения относительно цены на нефть, исходя из хитрого плана Вашингтона, который я озвучил, — подчеркнул эксперт.

Разумеется, РФ в то же время должна защищать свои интересы и требовать в обмен на «скидочную стоимость» снятия некоторых санкций против своей экономики.