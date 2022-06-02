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Киркоров признался, что испытывает зависть к своим детям

Лала Манушакян
Общество
Киркоров признался, что испытывает зависть к своим детям
Фото: Из личного архива Филиппа Кирокрова

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров посетил модный показ новой коллекции бренда Екатерины Давыдовой, где признался в своей зависти к собственным детям.

Он пояснил, что его маленькие наследники Алла-Виктория и Мартин-Кристин — активные и дерзкие личности, поэтому он завидует их способностям к обучению и познанию. Певец привел в пример историю, когда дети решили обучить его кататься на доске для серфинга, однако у артиста не получилось, так как у него нет такой же ловкости и свободы.

При этом дети изначально не обладали мастерством владения доски для серфа. Этому их научил российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Тогда Киркоров находился рядом с наследниками и наблюдал за их активным отдыхом, отмечает Пятый канал.

До этого музыкант сравнил себя с Мадонной в связи с отменой концертов в городах на Северном Кавказе. Так, в середине 2000-х поп-исполнительница также подверглась гонениям из-за номера в шоу-программе Confessions. Артист уверен, что в решении организаторов есть отголоски скандала, возникшего из-за его выступления на кресте во время одного из концертов.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров Дети
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