Замглавы ДРБ Москвы рассказал о борьбе с кибертерроризмом в интернете

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Заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрей Кузьмичев выступил с докладом по теме «Вопросы профилактики терроризма» в Институте права и национальной безопасности (ИПНБ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе департамента.

— Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии (АТК) города Москвы Андрей Кузьмичев в докладе на тему «Кибертерроризм и экстремизм в социальных сетях» подробно осветил опыт работы органов исполнительной власти города Москвы с молодежью, — говорится в сообщении.

В ходе выступления Кузьмичев обозначил проблему вовлечения молодежи в деструктивную деятельность. По его словам, она может привести к опасным проявлениям.

Помимо этого, руководитель столичного аппарата АТК отметил, что под председательством мэра Москвы уделяется серьезное внимание работе по противодействию попыткам распространения экстремистской и террористической идеологии в интернете.

Для реализации контролдя была организована работа по привлечению учащейся молодежи для участия в работе по мониторингу интернета.

31 мая Минцифры России запустило просветительский проект «Цифровой ликбез». Он направлен на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет.