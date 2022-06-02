Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Автоэксперт оценил идею создания портала для проверки водительских прав

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт оценил идею создания портала для проверки водительских прав
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею создания нового сервиса для проверки водительских прав.

По словам эксперта, новый сервис нужен в первую очередь банкам, чтобы расширить возможности обслуживания клиентов без предъявления паспорта.

— В принципе, такая практика в мире есть, есть страны, где вообще внутреннего паспорта нет, а их эквивалент — это водительские права. В некоторым смысле у нас такое, говорят, будет работать, небольшие кредиты можно будет брать, какие-то регистрационные действия совершать по правам, без предъявления паспорта, — отметил автоэкспорт в комментарии НСН.

Он также добавил, что новый ресурс не повысит риск утечек, так как через него можно будет получить доступ только к очень ограниченному набору данных. Сотрудники банка будут проверять только факт наличия человека в базе.

Ранее стало известно, что работы по созданию нового ресурса для проверки выданных водительских прав ведутся в России. Его разработкой занимается МВД совместно с Минцифры РФ, передает ФАН.

До этого сенатор Совета Федерации России Александр Башкин заявил, что водители мощных электросамокатов должны иметь водительские права.

Водители новый сервис Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте