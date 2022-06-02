Автоэксперт оценил идею создания портала для проверки водительских прав

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею создания нового сервиса для проверки водительских прав.

По словам эксперта, новый сервис нужен в первую очередь банкам, чтобы расширить возможности обслуживания клиентов без предъявления паспорта.

— В принципе, такая практика в мире есть, есть страны, где вообще внутреннего паспорта нет, а их эквивалент — это водительские права. В некоторым смысле у нас такое, говорят, будет работать, небольшие кредиты можно будет брать, какие-то регистрационные действия совершать по правам, без предъявления паспорта, — отметил автоэкспорт в комментарии НСН.

Он также добавил, что новый ресурс не повысит риск утечек, так как через него можно будет получить доступ только к очень ограниченному набору данных. Сотрудники банка будут проверять только факт наличия человека в базе.

Ранее стало известно, что работы по созданию нового ресурса для проверки выданных водительских прав ведутся в России. Его разработкой занимается МВД совместно с Минцифры РФ, передает ФАН.

До этого сенатор Совета Федерации России Александр Башкин заявил, что водители мощных электросамокатов должны иметь водительские права.