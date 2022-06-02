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Более двух килограммов наркотиков изъяли у жителя Липецкой области

Анастасия Колоскова
Происшествия
Более двух килограммов наркотиков изъяли у жителя Липецкой области
Фото: МВД

Полицейские задержали в Подольске 30-летнего жителя Липецкой области, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В ходе личного досмотра у злоумышленника под курткой обнаружены и изъяты два свертка с кристаллообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое свертков является наркотическим средством — мефедроном — общей массой более 2 килограммов, — уточнила она.

Мужчина признался, что в течение месяца сбывал запрещенное вещество с помощью закладок на территории Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу, добавила Петрова.

Накануне сотрудники столичной полиции поймали наркоторговца, у которого было почти два килограмма героина.

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