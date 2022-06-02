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Студентов столицы пригласили на экоквест «Вода. Онлайн»

Александр Афонин
Общество
Студентов столицы пригласили на экоквест «Вода. Онлайн»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Регистрация на участие в третьем всероссийском экологическом квесте для студентов «Вода. Онлайн» стартовала 28 апреля. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Очень важно, что молодежь активно интересуется вопросами водосбрежения, проблемами экологии, сохранения нашей планеты. С каждым годом все больше неравнодушных людей собирают наши экологические акции — уборка берегов, строительство экотроп, — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Главная цель квеста — экологическое просвещение молодого поколения по вопросам бережного отношения к водным ресурсам. Организаторы хотят популяризировать знания о водохозяйственном комплексе России и роли водных ресурсов в жизни страны.

Участникам предстоит пройти 20 тестовых вопросов и пять креативных заданий. В ходе их выполнения студенты проанализируют свои привычки и узнают о более экологичном образе жизни.

Итоги будут подведены 30 июня. Все участники получат именные дипломы и гарантированные призы от партнеров проекта.

Наиболее отличившимся студентам вручат экшен-камеры, беспроводные наушники, квадрокоптеры, умные бутылки для воды с УФ-стерилизатором и фитнес-браслеты.

До этого стало известно, что АНО «Цифровая экономика» объявили о запуске Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «День цифры» летом 2022 года. Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время.

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