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Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пригласил на гастрошоу от шеф-повара круизного флота

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Город
Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пригласил на гастрошоу от шеф-повара круизного флота
Фото: Московские сезоны
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пригласил жителей столицы на музыкально-гастрономическое шоу «Родные берега». Об этом в четверг, 2 июня, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Праздник проведут 3 июня на Тверской площади. В нем примут участие бренд шеф-повар Рустам Мамедов, а его помощником выступит Артем Кузнецов. Праздничное настроение создадут музыкальные композиции на саксофоне.

Мамедов и Кузнецов проведут кулинарное шоу, в котором зрители тоже смогут принять участие. Праздник познакомит гостей с богатством российских рек и морей.

Повара приготовят три оригинальных блюда из рыбы и морепродуктов, которые доставили в столицу из разных рыбопромысловых регионов России. Мастера приготовят обожженный мурманский лосось в пикантном соусе, таймырский муксун и папоротник-орляк, а также строганов из черноморских рапанов с картофельным пюре.

В среду, 1 июня, мэр Москвы Сергей Собянин посетил самую крупную площадку «Рыбной недели».

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