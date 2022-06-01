Собянин посетил самую крупную площадку «Рыбной недели» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым посетили самую крупную площадку «Рыбной недели» в столице. Об этом глава города сообщил в среду, 1 июня.

Площадка располагается на переходе от площади Революции к Манежной. По словам Собянина, к «Рыбной неделе» присоединились около трех тысяч магазинов, рынков, ярмарок и ресторанов. На фестивале уже побывали 95 тысяч гостей, которые в общей сложности приобрели более 40 тонн рыбы и морепродуктов.

— Немаловажно, что здесь представлены российские предприятия и промышленники, а поставщики знакомятся с рынком. Это будет способствовать появлению в московских магазинах огромного количества отечественной продукции, — отметил мэр Москвы.

В рамках мероприятия проводятся мастер-классы, концерты, занятия живописью и спортивные состязания. Собянин в своем Telegram-канале рекомендовал жителям города посетить фестивальные площадки и хорошо отдохнуть.

До этого мэр Москвы заявил, что «Рыбная неделя» обновила рекорд по количеству продаж продукции, продав в два раза больше товаров, чем в предыдущие годы.