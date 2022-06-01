Собянин: Фестиваль «Рыбная неделя» проходит в Москве с огромным успехом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве обновил рекорд по количеству продаж продукции, продав в два раза больше товаров, чем в предыдущие годы. Об этом в среду, 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве возобновились фестивали, сейчас проходит фестиваль «Рыбная неделя». И буквально за несколько дней мы продали в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы. Это тоже показатель того, что фестиваль пользуется успехом, — отметил он.

При этом глава города добавил, что данное мероприятие проводится уже в четвертый раз. По его словам, в сравнении с прошлыми годами ассортимент значительно увеличился. Так, со всех морей России привезли около 20 видов вкуснейших рыб.

В заключение мэр заявил, что проведение подобного фестиваля позволит москвичам получше узнать продукцию российских производителей, а поставщикам — российский рынок, сообщает ТАСС.

Напомним, что 27 мая Собянин рассказал о начале фестиваля «Рыбная неделя» в столице. Всего открылось 19 площадок в округах города и четыре в центре.

Также стало известно, что на окружных площадках гастрономического фестиваля «Рыбная неделя в Москве» горожане могут приобрести свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу из различных регионов России. В частности, на улице Перерва москвичи смогут приобрести ряпушка, омуль, муксун, осетра. Площадки на улицах Теплый Стан и Адмирала Руднева порадуют дальневосточными рыбными деликатесами.