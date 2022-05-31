Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале «Рыбная неделя» в округах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

На окружных площадках гастрономического фестиваля «Рыбная неделя в Москве» горожане могут приобрести свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу из различных регионов России. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Москвичи и гости нашего города уже давно знают, что на площадках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» можно купить самую разнообразную рыбу, полуфабрикаты и другую продукцию. Ассортимент поражает и пробуждает кулинарную фантазию, — говорится в сообщении.

На улице Перерве москвичи смогут приобрести ряпушка, омуль, муксун, осетра. Площадки на улицах Теплый Стан и Адмирала Руднева порадуют дальневосточными рыбными деликатесами.

Рыба из Сибири и с Дальнего Востока собрана на прилавках площадки на Коптевском бульваре. Рядом со станцией метро «Некрасовка» расположился широкий выбор рыбных полуфабрикатов, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 мая москвичам рассказали о специальном меню площадок фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Для жителей столицы подготовили широкий ассортимент блюд — от роллов с треской до краба в чесночном соусе.