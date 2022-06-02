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Круглый стол «Санкции, рынок и прогнозы от экспертов в сфере дизайна и архитектуры» пройдет 8 июня

Оксана Васильева
Общество
Круглый стол «Санкции, рынок и прогнозы от экспертов в сфере дизайна и архитектуры» пройдет 8 июня
Фото: Пресс-служба мероприятия

Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА состоится с 8 по 11 июня 2022 года в Комплексе «Гостиный Двор». 8 июня в 15:30 в рамках деловой программы мероприятия, бренд напольного покрытия FiNEX проведет круглый стол: «Санкции, рынок и прогнозы от экспертов в сфере дизайна и архитектуры».

В ходе которого затронут актуальные вопросы: Какова ситуация сейчас на архитектурном и интерьерном рынке? Как дизайнеры выходят из ситуации с импортозамещением? Как СМИ действуют в условиях закрытия профильных изданий и ухода рекламных бюджетов? Какая тенденция среди заказчиков? Как корректируется бюджет проектов? Есть ли стагнация рынка? Все ли позиции можно перенести по программе импортозамещения? Прогнозы и гипотезы от экспертов, и др.

Среди экспертов будут основатели дизайн студий, эксперты в области дизайна и архитектуры, компании производители и другие.

Также в дни проведения выставки «АРХ МОСКВА 2022» стенд компании FiNEX превратится в пространство для дискуссий, открытых встреч с участием знаменитых архитекторов, дизайнеров, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов

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