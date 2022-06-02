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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 2 июня

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 2 июня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 2 июня, в столице ожидаются гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 до 23:00 2 июня местами в городе Москве ожидаются дождь, гроза. Местами — град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям транспортных средств снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей на дороге. Также стоит избегать внезапных маневров. Не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Москвичей призвали не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и быть осторожными, находясь на улице, передает пресс-служба МЧС.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ВМ» рассказал о погоде в Москве в первые выходные лета. По словам метеоролога, в субботу, 4 июня, в столичном регионе не ожидается дождей и будет максимально комфортная погода. В воскресенье, 5 июня, погода будет менее комфортной.

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