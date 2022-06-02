«Не хочешь быть русским — не будь!»: Лоза высказался об уехавших звездах шоу-бизнеса

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Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о том, как относится к своим коллегам, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине.

— Не хочешь быть русским — не будь им! Кто ж тебя заставляет! Поезжай в другую страну, стань поляком, эстонцем, латышом. Никто не может тебе диктовать русскость. Ушла она из тебя — поезжай и живи где хочешь. Я никого не осуждаю. Православная традиция позволяет осуждать поступок, но не человека. Он мог быть поставленным в такую ситуацию, но ругать страну, которая тебя взрастила, я считаю неправильным. Как артист ты не знаешь «закулисья» того, что происходит в мировой политике. Осуждать те или иные действия мы не можем, потому что не знаем причин, — высказался Лоза в интервью для YouTube-канала Super.

При этом музыкант не поддержал идею запрета въезда для россиян, которые покинули страну и критикуют деятельность государства из-за рубежа.

— Их же можно спросить, они же и раскаяться могут. Если человек придет и скажет, что его понесло, бес попутал, то можно и прощать, — считает певец.

Тигран Кеосаян резко высказался о Максиме Галкине, который уехал в Израиль и публикует оттуда видеозаписи с критикой действий России.