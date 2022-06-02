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Новый мост в Нагатинском затоне построят в форме полумесяца

Антон Махов
Город
Новый мост в Нагатинском затоне построят в форме полумесяца
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Нагатинский затон Карта всех событий

Новый мост в Нагатинском затоне выполнят в форме полумесяца. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Характерное сооружение по принципу фермы инженера Финка создает яркий архитектурный образ, а теплая архитектурная подсветка конструкций и полотна в вечернее время добавляет ощущение уюта. Получается такой полумесяц, парящий над акваторией Нагатинского затона, — рассказал Кузнецов.

Протяженность моста составит 240 метров. Он запроектирован через Нагатинский затон с территории жилого комплекса «Ривер парк» на территорию проектируемого транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон» с дальнейшим выходом на Корабельную и Коломенскую улицы.

— Строительство моста сделает удобным передвижение пешеходов и велосипедистов от строящейся станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метрополитена к существующей и проектируемой застройке жилых кварталов. В настоящий момент утвержден проект планировки территории, — добавил Кузнецов.

Чтобы подчеркнуть выразительность моста, специалисты разработали концепцию деликатного освещения основных конструктивных элементов.

Верхушки, основания мачт и опорные цоколи под настилом будут подчеркнуты прямым светом. Светильники в поручнях вдоль всего моста подчеркнут изгиб конструкции и сформируют непрерывную композицию, рассказал Кузнецов.

Ранее проект этого моста утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Мосты Архитектура
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