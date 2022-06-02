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Росреестр составил топ столичных округов по числу оформленных новостроек

Александр Афонин
Город
Росреестр составил топ столичных округов по числу оформленных новостроек
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве подготовило рейтинг административных округов города по количеству поставленных на кадастровый учет домов (МКД) в январе-апреле 2022 года. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Ростреестра.

— За первые четыре месяца текущего года столичным Росреестром внесены сведения о 172 новостройках общей площадью пять миллионов квадратных метров, — сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Лидером среди округов стала Новая Москва. Здесь учтено 78 новостроек общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Следом идет Южный административный округ. За первые четыре месяца Росреестр внес сведения о 27 новостройках общей площадью 756,8 тысячи квадратных метров.

Третью позицию разделили Западный и Северо-Западный административные округа. Здесь кадастровый номер присвоен 13 многоквартирным домам. На западе общая площадь достигла 592,2 тысячи квадратных метров, в СЗАО — 441,9 тысячи квадратных метров.

30 мая стало известно, что Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений. Их общая протяженность составила 85 тысяч метров.

кадастровый учет Москва Росреестр
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