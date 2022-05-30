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Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений

Александр Афонин
Город
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города продолжает работу в Управлении Росреестра по столице. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства. Тем самым специалисты продолжают поддержку бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения.

Штаб функционирует уже пять месяцев. За это время Росреестр поставил на кадастровый учет 33 земельных участка, 12 зданий и 127 коммунальных объектов.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что на данный момент число зарегистрированных коммунальных объектов выросло в два раза — до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичный Росреестр 23 мая сообщил об увеличении числа ДДУ на 36,5 процента за этот год. В период с января по апрель 2022 года зарегистрировало 38 919 договоров участия в долевом строительстве.

Петр Бирюков ЖКХ Росреестр
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