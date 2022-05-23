Столичный Росреестр сообщил об увеличении числа ДДУ на 36,5 процента за этот год

Фото: Пресс-служба Госдумы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в период с января по апрель 2022 года зарегистрировало 38 919 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов, данный показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 36,5 процента. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Росреестра.

— В январе — апреле текущего года зарегистрировано почти в 1,4 раза больше ДДУ с использованием эскроу-счетов, чем за аналогичный период годом ранее, а их доля составила 81,3 процента от общего числа первичных договоров в Москве. В 2021 году этот показатель был на уровне 64,4 процента, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом в апреле текущего года московским Росреестром зарегистрировано 7892 ДДУ с применением счетов эскроу.

Также стало известно о сокращении числа ДДУ на пять процентов с прошлого года. Так, столичный Росреестр зарегистрировал 21 698 первичных договоров с использованием кредитных средств за первые четыре месяца текущего года.