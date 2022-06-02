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Ростуризм рассматривает возможность введения нулевого НДС для туроператоров

Араз Салехов
Общество
Ростуризм рассматривает возможность введения нулевого НДС для туроператоров
Фото: pixabay.com

Ростуризм рассматривает возможность введения нулевого НДС для туроператоров. Об этом в четверг, 2 июня, заявила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова.

— Мы понимаем, что туроператоры являются частью общей экосистемы отрасли, и они должны быть интегрированы в меры поддержки. Мы работаем в этом направлении, — отметила она.

При этом глава Ростуризма добавила, что нулевой НДС для гостиниц вступил в силу с 1 июля. Он будет действовать вплоть до 30 июня 2027 года и распространится на уже работающие отели, а также на заработавшие в этом году объекты размещения и их собственников — в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию, сообщает РИА Новости.

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова рассказала о возможном появлении нового «окна» туристического кешбэка во второй половине лета текущего года. По ее словам, возможность продаж путевок откроется с 1 октября.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, где в России этим летом ожидается туристический бум. Так, наиболее востребованными направлениями останутся курорты Краснодарского края и Крыма.

НДС туроператор Ростуризм
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